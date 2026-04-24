Полиция задержала подозреваемого в поджоге иномарки бывшей девушки в Петербурге

Размер материального ущерба составил около 740 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 22 апреля в полицию Кировского района обратилась 35-летняя женщина, заявившая на 27-летнего бывшего ухажера. Она пояснила, что он сел в ее иномарку «Фольксваген», которая была припаркована у дома на Дачном проспекте, уехал в неизвестном направлении и перестал отвечать на звонки. По предварительным данным, инциденту предшествовала крупная ссора. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- Установлено, что молодой человек отправился в сторону Кирпичной улицы. Там он, предположительно, разбил заднее стекло машины, а затем поджег салон. В результате случившегося авто частично выгорело, - рассказали в ведомстве.

Размер причиненного материального ущерба составил около 740 тысяч рублей. Задержать подозреваемого удалось спустя всего несколько часов у дома на проспекте Маршала Захарова. Его отвезли в отдел полиции, где составили административный протокол по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Однако не исключено, что мужчина станет фигурантом уголовного дела, этот вопрос пока не решили.