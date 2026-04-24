17 тонн опасного въетнамского красного риса отказались пропускать в Петербург

Сорняк обвивает соседние растения и тормозит их рост. Фото: Россельхознадзор по Северо-Западу

В морском порту Петербурга во время карантинного фитосанитарного контроля красного риса, прибывшего из Вьетнама, обнаружили опасный сорняк. После этого ввоз 17-тонной партии запретили. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Северо-Западу.

- Результаты лабораторной экспертизы подтвердили зараженность продукции карантинным сорняком - ипомеей ямчатой, - уточнили в ведомстве.

В управлении Россельхознадзора рассказали, что такое ипомея ямчатая и чем она опасна. Это однолетнее травянистое растение. Один его экземпляр может продуцировать до 15 тысяч семян. При нахождении в почве последние способны сохранять длительную жизнеспособность. В основном ипомея ямчатая растет на обочинах дорог, приусадебных участках, пустырях, то есть на территориях, где нарушен растительный покров. Она засоряет все сельскохозяйственные угодья, особенно посевы хлопчатника и сои. Обвиваясь вокруг соседних растений, сорняк растет еще быстрее и тормозит их рост.