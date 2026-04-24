40 млн рублей выделят на ликвидацию нелегальных свалок в Красногвардейском районе

На ликвидацию нелегальных свалок в Красногвардейском районе Петербурга выделят 39,9 миллиона рублей. Конкурс на поиск подрядчика на портале госзакупок разместила администрация района. Заявки на участие будут принимать до 12 мая.

Исполнитель должен будет выполнить все работы до 15 октября 2026 года. При этом на каждую заявку будет отдано не более 30 дней.

Напомним, в 2025 году Красногвардейский район попал в «красную» зону, то есть там выявили наибольшее количество нелегальных свалок. Об этом ранее в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Всего в мае - июне прошлого года от наибольшего количества несанкционированных свалок освободили Невский, Колпинский и Курортный районы. Затем эти работы продолжили и их темпы стали только нарастать.

