Иностранца, бегавшего шесть лет от полиции, задержали на Балтийском вокзале

Мужчину также заподозрили в использовании фальшивого паспорта. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Балтийского вокзала в Петербурге задержали 30-летнего иностранца, бегавшего от полиции седьмой год подряд. Все это время он находился в межгосударственном розыске за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Информацию о поиске передали инициатору разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.

- Более того, во время проверки выяснилось, что мужчина ради подтверждения законности пребывания в России пользовался поддельным паспортом, а также водительскими правами, - добавили в ведомстве.

В итоге проблем у иностранца стало еще больше. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о хранении в целях использования заведомо фальшивых документов. За это фигуранту может грозить, например, до одного года лишения свободы.

А пока гражданина ближнего зарубежья отправили в СИЗО. Решается вопрос о его экстрадиции на родину.