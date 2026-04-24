Корабль противоминной обороны «Дмитрий Глухов» заложили на заводе в Петербурге

Он станет 16-м в линейке проекта предприятия. Фото: Смольный

Корабль противоминной обороны «Дмитрий Глухов» заложили на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Ему присвоили имя Героя Советского Союза, легендарного командира 1-го дивизиона сторожевых катеров Черноморского флота капитана третьего ранга Дмитрия Глухова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Проект 12700 имеет важное значение для развития судостроения Северной столицы. Наши корабелы продолжают укреплять компетенции в сфере строительства боевых кораблей для Военно-Морского Флота России, - отметил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник напомнил, что проект 12700 «Александрит» разработали в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз» ОСК. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы против морских мин.

Всего за 113 лет работы Средне-Невский судостроительный завод построил 700 кораблей и судов. Из них 200 - различные морские и рейдовые тральщики.