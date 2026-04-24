Цыпкин и известные петербуржцы сыграют в «Обыкновенном чуде» ради помощи детям

Мюзикл "Обыкновенное чудо" с участием Александра Цыпкина пройдет в Петербурге.

28 и 29 апреля в театре «Визави» покажут необычную версию пьесы Шварца, которую режиссирует Павел Каштанов. Главные роли – у людей, которые никогда не учились на актеров, зато добились успеха в других профессиях. Среди них – писатель Александр Цыпкин (он играет доктора) и еще около десятка человек.

Все сборы от спектакля «Обыкновенное чудо» направят в фонд «Не напрасно» (он занимается профилактикой рака) и в «Студию Да», где творчески развиваются больше 100 детей и взрослых. Чтобы студия работала до конца 2026 года, нужно 2 248 000 рублей.

Режиссер Павел Каштанов уже делал похожий проект: его спектакль «Гостиница Астория» с участием непрофессионалов собрал три миллиона рублей на строительство храма.

– Работа с непрофессиональными актерами требует гибкости, но именно в таком процессе стирается грань между любителем и артистом, – рассказал Каштанов.

Организаторы подчеркивают: каждый билет – это вклад в регулярную помощь тем, кому нужны внимание и творчество. А участники спектакля получают новый опыт, который, по словам тех, кто уже выходил на сцену, иногда меняет взгляд на привычную работу и команду.