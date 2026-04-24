Здание автосервиса на Салова заберут из-за строительства ШМСД

Строительство автомагистрали планируют завершить в 2031 году. Фото: Смольный

Во Фрунзенском районе Петербурга для строительства скоростной магистрали планируется изъять здание автосервиса. Соответствующее постановление правительства опубликовали на официальном сайте Смольного. Здание попадает в зону, отведённую под строительство магистрали. Речь идет о втором этапе реализации проекта, который охватывает участок от транспортного узла на пересечении с Витебским проспектом до перекрёстка с Союзным проспектом.

- Нежилое здание площадью 835 квадратных метров, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, улица Салова, дом 49, литера А, будет изъято для государственных нужд Санкт-Петербурга. Здание принадлежит частному собственнику, - сказано в постановлении.

Напомним, ранее стало известно, магистраль хотят ввести в эксплуатацию до 2031 года. Второй этап строительства автомагистрали стартовал в середине июня 2025 года.