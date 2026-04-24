На этом участке дороги ведутся работы, поэтому один ряд был занят.

В массовой аварии с трактором на Киевском шоссе пострадали три человека, одного из них увезли в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

- Утром 24 апреля водитель на машине Jetour ехал по левой полосе от Красносельского шоссе в сторону Ленобласти. В какой-то момент он врезался в трактор, который стоял на той же полосе. После удара иномарку отбросило на правую полосу, где он столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 73-летнего водителя, - говорится в сообщении.

На этом участке дороги ведутся работы, поэтому один ряд был занят. После столкновения машины получили серьезные повреждения.

В итоге пострадали три человека. Водителя Jetour увезли в больницу. По предварительной информации, у него перелом ноги, его доставили в Гатчинскую больницу. Мужчины из трактора и Renault от госпитализации отказались.

Из-за ДТП на выезде из Петербурга образовалась пробка длиной больше 6,5 километра. Затор растянулся до развязки с Волхонским шоссе.