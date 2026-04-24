Два человека погибли в аварии с перевертышем на трассе в Ленобласти. Инцидент произошел в ночь на 24 апреля на трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе. ДТП случилось на 125-м километре автодороги - 36-летний водитель автомобиля «Опель Астра» потерял контроль над управлением. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- Водитель следовал из Петербурга в направлении Выборга. В определенный момент он не справился с управлением, из-за чего машина на высокой скорости столкнулась с металлическим дорожным ограждением. После этого автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, - рассказали в пресс-службе ведомства.

К сожалению, водитель и пассажир «Опеля» получили смертельные травмы. Они скончались до приезда скорой помощи. В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства и причины произошедшего.