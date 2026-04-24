В Петербурге рухнула часть фасада на Каменноостровском проспекте. Фото: tvspb.ru

Куски штукатурки рухнули с фасада дома Агафонова на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе. Об этом сообщили очевидцы телеканалу «Санкт-Петербург». Часть фасада упала с дома №58. К счастью, никто не пострадал. Мимо проходящий мужчина чудом успел отскочить.

- Я едва не оказался под падающими кусками штукатурки - он находился всего в четырех метрах от места падения. Благодаря быстрой реакции прохожий смог избежать опасности, развернувшись и перейдя на другую сторону улицы, - рассказал мужчина.

К слову, само здание было возведено в 1910 году по проекту архитектора Павла Резвого. Отколотые элементы являлись частью декоративного оформления дома.

Напомним, ранее часть фасада детской библиотеки упала на голову прохожему на Большой Морской улице в Адмиралтейском районе. Мужчину экстренно госпитализировали.