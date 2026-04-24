Петербуржца арестовали за контрабанду более 200 кг препарата от эпилепсии

Петербуржца отправили в СИЗО за контрабанду и нелегальную продажу сильнодействующих веществ. 5 марта 2026 года мужчина и его брат вступили в сговор для незаконного перемещения через границу ЕАЭС лекарственного препарата. В тот день они получили от курьера восемь картонных коробок с 200,785 килограмма препарата, распространенного для лечения эпилепсии и не только. Для получения груза братья использовали поддельную доверенность.

- Для хранения вещества фигуранты арендовали квартиру, но доставить туда товар не успели. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и изъяли продукцию в тот же день, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выяснилось, что груз перевезли из Китая через Киргизию и Казахстан, а затем ввезли на территорию России.

Контрабандиста задержали 23 апреля, ему предъявлено обвинение. Суд отправил его под стражу до 22 июня 2026 года.