Суд Петербурга вынес приговор организаторам казино, заработавших 55 млн рублей

Суд Петербурга вынес приговор по делу о создании преступной группы для организации азартных игр вне официальных игорных зон. Среди осужденных - участники группы «Вексельная система Нева». С 2014 по 2019 год группа проводила азартные игры в арендованных квартирах, используя интернет и игровое оборудование. В результате было получено не менее 55 миллионов рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

- Суд признал всех организаторов виновными. Четверо из них приговорены к реальным срокам заключения от 4 до 5 лет и штрафам от 800 тысяч до 950 тысяч рублей (в отношении одного их участников дело было прекращено из-за смерти последнего). Остальные участники получили условные наказания, - рассказали в пресс-службе городских судов.

Все незаконно полученные средства в размере 55 164 096 рублей были конфискованы.