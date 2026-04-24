Экономист Балынин рассказал, когда ключевая ставка снизится до 10% и что будет с процентами по вкладам

Эксперт считает, что смягчение денежно-кредитной политики продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Теперь это 14,5 процентов годовых. При этом, по мнению экспертов, уже в конце 2026 года – начале 2027 года с вероятностью в 90% это значение может упасть до 10 %. Своим прогнозом с Федерал Пресс поделился кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

- С учетом принятого снижения можем сделать вывод о том, что смягчение денежно-кредитной политики продолжается, - считает Балынин. - С вероятностью в 99 % 19 июня мы увидим в девятый раз снижение ключевой ставки. С вероятностью в 80% снижение будет до 13,5%-14%.

А что будет с процентами по вкладам россиян? По мнению эксперта, ставки по вкладам и кредитам подстроятся под новое значение ключевой ставки и останутся такими же «высокопривлекательными».

- Без дополнительных опций основная часть предложений по вкладам на 3-6 месяцев будет в районе 13,5-14,5 %, на более длительный срок значения будут ниже. Я убежден, что ставки по вкладам будут оставаться на текущем высокопривлекательном уровне еще долгое время.