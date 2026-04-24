Новый онкодиспансер построят на проспекте Ветеранов за 5 млрд рублей

В Кировском районе Петербурга планируют строительство городского клинического онкологического диспансера. Объект будет возведен на проспекте Ветеранов, 56, в квартале 8, в районе Ульянка. Об этом стало известно на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 5 миллиардов рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 14 мая 2026 года.

- В новом диспансере появятся поликлинический корпус высотой 5–6 этажей с надземным переходом и здание для лучевого блока. Также будут функционировать отделения лучевой диагностики и эндоскопии, ПЦР-лаборатория, патоморфологическая лаборатория, медицинский архив, центр телемедицинских консультаций и общебольничные помещения, - сказано в документации.

Проектная и сметная документация разработана ООО «Лентехстрой» и получила положительное заключение. Надзор за строительством будет осуществляться разработчиком проекта на протяжении всего процесса.