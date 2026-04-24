В страшной аварии пострадали 10 пассажиров автобуса.

В Гатчинском районе Ленобласти пассажирский автобус влетел в грузовик. Страшное ДТП произошло вечером 24 апреля на пересечении трассы А-120 и региональной дороги 41К-023 в Сяськелевском сельском поселении. В момент аварии в автобусе находилось 11 человек. Один пассажир погиб, а десять получили травмы. Кадрами с места аварии поделились экстренные службы.

- Из-за происшествия движение по трассе было временно приостановлено. На месте работают экстренные службы: полиция, скорая и спасатели, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.

Кадры с места страшной аварии в Ленобласти

