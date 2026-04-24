Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Гатчиной выросло до 17 человек

В больницу привезли 11 пострадавших после ДТП. Фото: пресс-служба Гатчинской больницы

Количество пострадавших в ДТП под Гатчиной выросло до 17 человек. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе Гатчинской больницы. Напомним, вечером 24 апреля на трассе в Ленобласти столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате погиб один пассажир автобуса, еще десятерых экстренно госпитализировали. Лишь в 23:20 стало известно, что количество пострадавших увеличилось – еще 11 человек доставили в Гатчинскую больницу. Среди них дети – четырехлетняя девочка и 12-летний мальчик. Их состояние оценили как стабильное – у каждого ребенка перелом ноги.

- Мы ждем еще одного ребенка. Пока его не могут найти на месте аварии, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе больницы. Двоих пострадавших с нестабильным тазом уже прооперировали, в данный момент врачи борются за жизнь пациента с пневмотораксом клапана.

Еще одну пациентку с челюстно-лицевой травмой готовятся перевести в областную больницу. Всего около семи пациентов прибыли в тяжелом состоянии с травмами, еще одна пациентка - в реанимации.

На данный момент в больнице оба заведующих хирургических отделений и руководитель оперблока, а также главврач. Они приехали в пятницу вечером в больницу, чтобы спасать жизни.