Восстановлено движение после смертельного ДТП на трассе А-120 под Гатчиной

Движение на федеральной трассе А-120, которое перекрывали из-за аварии с фурой и автобусом, полностью восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Авария произошла на 41-м километре трассы. После столкновения по проезжей части рассыпался груз. Из-за этого движение автомобильного транспорта полностью перекрыли. Водителям пришлось объезжать место происшествия по другим дорогам, что создало дополнительные пробки.

- К 05:40 все последствия ДТП устранили. Поврежденные машины убрали в полосу безопасности, проезжую часть очистили. Движение полностью восстановили, теперь транспорт едет в штатном режиме. Автомобильного затора нет, - рассказал начальник территориального ситуационного центра Илья Пузыревский.

В результате аварии есть погибшие. Еще около 20 участников ДТП понадобилась медицинская помощь. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные причины произошедшего. На месте работали следователи и спасатели.