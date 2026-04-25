В Гатчинском районе водитель грузовика проехал на красный свет и устроил смертельное ДТП с автобусом. Его задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего водителя большегруза. Авария произошла 24 апреля около восьми вечера на 41-м километре трассы А-120 у деревни Жабино. Мужчина за рулем автопоезда «Шакман» с полуприцепом выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора. Там он столкнулся с пассажирским автобусом «ПАЗ» под управлением 51-летнего водителя, который ехал в сторону Волосово.

- От удара 63-летний пассажир автобуса погиб на месте до приезда скорой. Водитель автобуса позже скончался в больнице от травм, несовместимых с жизнью, - уточнили в полиции.

Еще 17 пассажиров попали в больницу с разными травмами. Среди них две женщины 48 и 52 лет - они в тяжелом состоянии. Шестилетняя девочка и еще пять человек после оказания помощи были отпущены домой в удовлетворительном состоянии.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, пострадали 25 человек. Из них 13 человек, в том числе двое детей, находятся на амбулаторном лечении, десять человек - на стационарном, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Два человека погибло.

Сейчас движение на месте аварии полностью восстановили.