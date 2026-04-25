Александр Беглов: В Петербурге стартовала студенческая лига гонок дронов

Участниками стали 70 студентов из 14 петербургских вузов. Фото: Смольный

Первые в России соревнования Студенческой лиги гонок дронов начались в Спортивно-техническом центре имени Суворова на Коломяжском проспекте 25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Петербург лидирует в разработке и производстве беспилотников. Каждый третий российский дрон выпускают в Северной столице. Здесь работают такие предприятия, как «Радар ммс» и «Геоскан». Городу нужны новые кадры, и гонки дронов могут стать для молодежи стартом в этой отрасли, - заявил губернатор Александр Беглов.

Участниками стали 70 студентов из 14 петербургских вузов. Организаторами выступили университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и Федерация гонок дронов Петербурга.

Соревнования пройдут в несколько этапов. Восемь отборочных туров определят финалистов, которые в декабре поборются за главный приз. Общий призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

Для новичков в управлении беспилотниками организовали отдельную номинацию «технический симулятор». Там участники соревнуются на компьютерных моделях. Более опытные пилоты управляют реальными дронами. Все аппараты студенты собирают своими руками. Дроны делятся на три класса: 75, 200 и 330 миллиметров. Результат зависит от того, насколько правильно подобраны батареи и другие детали.