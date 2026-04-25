В Петергофе торжественно запустили фонтаны

В Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» состоялась торжественная церемония открытия фонтанов. Мероприятие прошло в 11:00. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

- На самом деле фонтаны начали работать в тестовом режиме еще 11 апреля. Теперь сезон официально открыт, - добавили в музее.

К слову, уже завтра погода в Петербурге резко испортится – пойдет мокрый снег и поднимется ветер, предупреждают в ГУ МЧС России по Петербургу. По словам жителей Выборга, к ним зима уже вернулась, и город накрыла мощной метелью.

Сегодня Нижний парк и Верхний сад украшают больше 150 фонтанов и каскадов. В разгар сезона фонтанная система Петергофа ежедневно пропускает около 100 тысяч кубометров воды.

Главная особенность петергофских фонтанов в том, что они работают без насосов. Вода поступает самотеком из естественных источников. В этом сезоне фонтаны будут радовать гостей дольше обычного - до 19:45.

Весенний праздник фонтанов «Петергоф. Во славу народов России» пройдет 16 мая. Он будет посвящен теме года - единству народов России. Гостей ждет насыщенная программа.