Плотину Гаусмана в Сестрорецке отремонтируют за 287,5 млн рублей

Плотина находится на улице Мосина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сестрорецке запланирован капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Плотина Гаусмана». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 287,5 млн рублей.

- Работы пройдут за счет городского бюджета в 2026–2027 годах, - следует из документа.

Плотина находится на улице Мосина. По ее гребню проходит автомобильная дорога с тротуарами. Сооружение построили еще в 1863 году. Оно обеспечивает естественный сток реки Малая Сестра и резервное водоснабжение города. Плотина состоит из земляной левобережной и правобережной частей, а также поверхностного водосброса открытого типа с широким порогом.

В документации указано, что за полтора века эксплуатации конструкция сильно износилась и требует обновления. Ремонт разбили на три этапа. Первый должны закончить до 14 августа 2026 года. Второй пройдет с 1 июня 2026 года по 10 февраля 2027 года. Завершить все работы планируют до 15 октября 2027 года.