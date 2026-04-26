Жителя Петербурга подозревают в незаконной регистрации 30 иностранцев

Мужчина прописал 30 иностранцев. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Гатчинского района Ленобалсти ищет жителя Петербурга, который обвиняется в пособничестве нелегальной миграции. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 43-летнего мужчину выявили 22 апреля.

- По оперативной информации, в марте 2025 года мужчина организовал незаконную постановку на миграционный учет граждан из различных сопредельных государств за денежное вознаграждение. Для этого он находил приезжих, которым нужна была регистрация в России, а также подыскивал жителей Гатчинского района Ленобласти, согласных прописать у себя иностранцев без их фактического проживания.

Делец успел поставить на учет не мене 30 нелегалов. Кроме того, в деревне Малое Верево Гатчинского района задержан 33-летний помощник организатора незаконной схемы. Он приехал в Российскую Федерацию из одной из среднеазиатских стран. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи. 322.1 УК РФ. Организатор схемы ищут.