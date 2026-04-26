Петербург накрыл апрельский снегопад

Северную столицу накрыл снегопад. Утром 26 апреля в Петербурге пошел снег. Ранее о снегопаде сообщали в западных районах Ленинградской области, Как сообщил представитель центра погоды Фобос синоптик Михал Леус, вместе с осадками в город пришло похолодаение.

- Арктическое вторжение развивается и распространяется всё дальше на юг. В 11 часов городская метеостанция Санкт-Петербурге отметится переход осадков в снег и понижение температуры до +1,5 градусов, - отметил Леус.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что понедельник и вторник город накроет сильный ветер. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

- Только днем в понедельник осадки отойдут от города на восток области, - сообщил Колесов в своем телеграм-канале. - Вероятность образования снежного покрова в несколько сантиметров в воскресенье значительная, да еще и до утра понедельника снег будет оставаться на поверхности, хотя он и мокрый. Так что про поездку на летних шинах можно забыть на пару дней.