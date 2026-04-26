Автокатастрофа из-за скользкой дороги произошла под Петербургом

Две иномарки столкнулись на трассе под Петербургом. Фото: комитет законности и правопорядка ЛО.

Госавтоинспекция зафиксировала первое ДТП, вызванное снегопадом, пришедшим в Петербург и окрестности. Как сообщает комитет по законности и правопорядку Ленинградской области, авария произошла на трассе Р-21 «Кола».

- Около полудня за 39- м километре произошло столкновение легкового автомобиля Audi и грузового автомобиля Sitrak, а в час дня на 41-м километре водитель BMW совершил наезд на препятствие. В результате обеих аварий, к счастью, пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

На помощь участникам ДТП выезжали региональные спасательные службы и пожарные. Как уточнили в комитете, аварии спровоцированы снегопадом, который обрушился на Северную столицу.

- В регионе сохраняется сложная дорожная обстановка из-за непогоды. На дорогах происходят ДТП: водители не справляются с управлением, в том числе из-за несвоевременно замененной резины, - сообщили в комитете.

Ранее в Петербурге из-за снегопада отключили самокаты сервисов кик-шеринга.