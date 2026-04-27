Трассу М-11 между Петербургом и Москвой сделают первым в России электрокоридором

Вдоль скоростной трассы М-11 «Нева» планируют построить шесть зарядных станций для электромобилей. Первые две точки начали возводить летом прошлого года на 63-м и 75-м километрах, их откроют в этом году. Остальные появятся позже.

Раньше владельцы электрокаров не могли доехать из Петербурга в Москву, потому что на трассе негде было подзарядиться. Теперь такая возможность появится. Станции разместят в многофункциональных зонах, где также будут кафе, магазины и места для отдыха.

- Выбор М-11 не случаен: на Москву, область и Петербург приходится почти 40% всех зарядок в стране, - пишет dp.ru.

Другие трассы пока не рассматривают, так как там не хватит машин для окупаемости вложений. Подключить мощные зарядки прямо у дороги сложно и дорого, потому что нужно строить подстанции и тянуть отдельные линии. Если проект окажется успешным, электрокоридоры могут появиться и на других трассах.