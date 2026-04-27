Горячую воду отключат в девяти районах Петербурга из-за температурных испытаний

С 27 по 30 апреля в девяти районах Петербурга отключат горячую воду. Это сделают ради температурных испытаний в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- Температурные испытания помогут заранее обнаружить потенциально опасные участки трубопроводов и предотвратить возможные дефекты. Это даст возможность своевременно восстановить ненадежные участки сетей и повысить надежность теплоснабжения, - пояснили в ведомстве.

Так, с 27 по 29 апреля горячую воду отключат в Выборгском, Пушкинском и Колпинском районах. Работы проведет «ТЭК СПб». Температурные испытания в Приморском, Центральном и Петродворцовом выполнит «Петербургтеплоэнерго», еще несколько - в Красногвардейском, Фрунзенском, Выборгском и Петроградском - «Теплоэнерго». Изучить весь график можно здесь.

Специалисты напомнили, что во время испытаний температура теплоносителя может достигать до 130 градусов. Именно из-за этого в дома временно не будет поступать горячая вода, что обеспечит безопасность. Горожан призвали быть осторожными, а при вытекании воды или проседании грунта рекомендовали срочно звонить по телефонам 112 или 004.