Юрист ответил, какой штраф грозит за шашлыки с костром в лесу или парке

За пикник с шашлыком в лесу или парке может грозить немаленький штраф. Речь, разумеется, о разведении костра на природе. В разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев рассказал, что нарушение правил пожарной безопасности могут заметить сотрудники МЧС или инспекторы профильных комитетов. Как итог, можно потерять до 60 тысяч рублей.

- Если уполномоченный сотрудник обнаружит, что вы развели открытый огонь на природной территории, где это запрещено, вам грозит предупреждение или штраф от 15 до 30 тысяч рублей, - цитируют эксперта в издании. – Заплатить придется больше, если вы подожгли траву или горючие материалы на участке без минерализованной полосы: от 30 до 40 тысяч рублей. Если развести костер во время действия особого противопожарного режима, то штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей. Наконец, если произойдет лесной пожар, но без тяжкого вреда, то размер санкции увеличивается до отметки в 60 тысяч рублей.

Юрист предупредил, что жарить шашлыки в парках можно, но если только там есть площадки, специально выделенные под это. В Петербурге такие места есть, мы писали о них в отдельном материале.