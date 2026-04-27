10-летний школьник попал под колеса «Лады» на пешеходном переходе в Петербурге

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем 26 апреля у дома 56 на улице Лени Голикова в Кировском районе 22-летний водитель «Лады» наехал на 10-летнего мальчика. Авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода. По предварительной информации, школьник резко выбежал на дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В результате ДТП несовершеннолетний получил различные травмы. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, - уточнили в ведомстве.

О случившемся доложили в полицию. Ее сотрудники приехали на место дорожного происшествия, начав проверку обстоятельств и причин аварии.

