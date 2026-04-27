В Кемерове выставили на продажу волшебного кота за 777 777 рублей

За кота просят 777 777 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычный способ привлечь внимание к своему объявлению нашел житель Кемеровской области. Как сообщает издание VSE42.ru, мужчина утверждает, что его кот волшебный и просит за него 777 777 рублей.

- Кота отдала сестра и уехала, а мне, обычному человеку без магии, не под стать иметь такого кота, - сообщил хозяин.

Вместе с котом в нагрузку отдаются большой лоток и подстилка под, миски для еды и воды, две когтеточки

- Отдам игpушку, котоpoй он игpaeт, игpушку, котоpой нe играет, и игрушку, которую боится, а так же куклу вуду и магическую книгу по желанию, - сообщает владелец питомца.

Сам кот черный с белым галстуком. При космической цене в 777 777 рублей торг вполне уместен.