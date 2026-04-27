Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2026 8:36

В Кемерове выставили на продажу волшебного кота за 777 777 рублей

Хозяин утверждает, то кот творит чудеса
Александр ДЫБИН
За кота просят 777 777 рублей.

За кота просят 777 777 рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Необычный способ привлечь внимание к своему объявлению нашел житель Кемеровской области. Как сообщает издание VSE42.ru, мужчина утверждает, что его кот волшебный и просит за него 777 777 рублей.

- Кота отдала сестра и уехала, а мне, обычному человеку без магии, не под стать иметь такого кота, - сообщил хозяин.

Вместе с котом в нагрузку отдаются большой лоток и подстилка под, миски для еды и воды, две когтеточки

- Отдам игpушку, котоpoй он игpaeт, игpушку, котоpой нe играет, и игрушку, которую боится, а так же куклу вуду и магическую книгу по желанию, - сообщает владелец питомца.

Сам кот черный с белым галстуком. При космической цене в 777 777 рублей торг вполне уместен.