НовостиДом. Семья27 апреля 2026 10:54

Садовод назвала главную ошибку дачников при посадке капусты весной

Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Садоводы готовятся сеять капусту.

Дачники в Петербурге и Ленобласти да и в остальной России потихоньку готовятся к новому сезону, несмотря на некоторые погодные ненастья вроде снегопадов. Но зачастую некоторые допускают ошибку и сеют капусту слишком рано. На это обращает внимание садовод с 30-летним стажем, блогер и писательница Светлана Самойлова. В разговоре с URA.RU она заявила, что посадка капусты должна начинаться в мае, а не в апреле. Иначе рассада получится слабая.

- Капуста в целом не любит жаркую погоду, поэтому ее можно посеять на рассаду в первой половине мая. Но можно и не торопиться. Даже посев в середине месяца в итоге может дать хороший урожай в октябре. В идеале капусту сеять в теплице или грядке под пленкой. Лично я сею ее между огурцами, - цитируют Самойлову в информагентстве.

Технология посева капусты достаточно простая, говорит Светлана Самойлова. Нужно аккуратно положить семена в бороздки глубиной до 1,5 сантиметра на расстоянии от 5 до 7 сантиметров друг от друга. Почву предварительно полить водой. Далее семена нужно засыпать землей и аккуратно полить из лейки с ситечком.