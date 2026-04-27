Петербуржцы стали в шесть раз реже неправильно парковаться во дворах

Автомобилисты Петербурга стали гораздо реже нарушать правила парковки во дворах и мешать местным пешеходам. Городские службы несколько месяцев фиксируют положительную динамику.

Особенно заметно водители стали реже заезжать на эксплуатационную маркировку. Год назад насчитали 138 таких случаев, а в этом - всего 24. Это почти в шесть раз меньше. Свободные проходы теперь остаются для пешеходов, а уборочная и экстренная техника могут беспрепятственно проехать.

- Машины перестали бросать и перед контейнерными площадками. Сейчас такие нарушения составляют лишь 3-4% от общего числа. Почти полностью исчезла парковка на детских площадках. В 2023 году их было семь, а последующие три года держалось затишье. В 2026 году зафиксировали только один такой случай, - пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

Ежедневный контроль правил дает результат. Автомобилисты все чаще думают не только о своем удобстве, но и о том, как их машина влияет на окружающих. Дворы становятся безопаснее и комфортнее для жителей.