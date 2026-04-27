Путин посетит школу олимпийского резерва имени Рахлина в Петербурге

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург отправится в школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина. Об сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков. Президент посмотрит тренировки спортсменов и вручит награду.

Школа строилась почти четыре года. Это крупный многофункциональный спортивный комплекс. Там занимаются дзюдо, фехтованием и художественной гимнастикой. В Кремле отметили, что объект новый и долгожданный.

- На мероприятии Путин наградит орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Награду получит и сын Анатолия Рахлина, который сейчас возглавляет федерацию, - уточняет издание.

Анатолий Рахлин - заслуженный тренер России и первый наставник президента по дзюдо. Он воспитал не одно поколение спортсменов.