Терапевт посоветовал родителям, когда ребенка нужно отучать от памперсов

Памперсы надо использовать с умом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Памперсы могут быть не очень безопасны для детей из-за парникового эффекта. Об этом родителей предупредил терапевт Андрей Звонков, у которого взяли интервью журналисты «Абзаца». По его словам, если мальчик будет часто носить подгузник, то это может сказаться на его интимной зоне. Да, памперс - очень удобный «инструмент», но использовать его нужно в меру, говорит врач.

- Если его постоянно носить, он может оказаться для мальчика компрессом или грелкой, от которой не будет никакой пользы для паховой области. Не стоит затягивать с отлучением ребенка от подгузника, потому что он может вызвать привыкание. Важно, чтобы интимная зона у мальчика остужалась и не перегревалась. Однако отказываться от памперсов следует тогда, когда ребенок осознает, как управлять своими физиологическими процессами. Кто-то справится без памперса и в три года, тогда как другие будут носить его до пяти лет, - цитируют в издании терапевта.

Тем временем в Петербурге придумали имена уникальным четверняшкам, родившимся в начале апреля. Пока малышки лежат в роддоме на выхаживании.