88 процентов месячной нормы осадков выпало в Петербурге за выходные

Циклон, который бушевал над Петербургом и западом Ленинградской области с 25 по 27 апреля, постепенно отступает. Однако за это короткое время выпало больше половины месячной нормы осадков, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- В Петербурге днем 25 апреля шел дождь, а 26-го и ночью 27-го - уже мокрый снег и снег. За этот короткий период в городе выпало 88% от месячной нормы осадков. Из них 77% пришлись именно на мокрый снег, - передает слова синоптика Piter.TV.

При этом утром 27 апреля ни одна метеостанция не зафиксировала снежный покров - все сразу таяло. Снег лежал только на окраинах. Дело в теплом центре города и температуре воды в Невской губе - около +5…+6 градусов.

На западе Ленобласти картина иная. В Шлиссельбурге за 2,5 дня выпал 51 мм осадков - это почти 130% месячной нормы. Снег там был плотным и не очень мокрым. Сегодня утром высота сугробов в Сосново достигла 21 см, в Воейково - 19 см, в Кингисеппе и Гатчине - 9 см, в Шлиссельбурге - 8 см.

Температура в городе была на 5 градусов ниже нормы и соответствовала началу апреля. Циклон уходит на восток, поэтому завтра много снега (5-10 см и больше) выпадет уже там. Петербург и запад области вздохнут с облегчением.