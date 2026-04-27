Пьяного дебошира, ударившего девушку в караоке-клубе, задержали в Петербурге

После полуночи 27 апреля в караоке-клубе на Комендантском проспекте в Приморском районе задержали пьяного посетителя. Сначала он обратил на себя внимание персонала своей несдержанностью, но спустя считанные минуты - агрессией в сторону одной из девушек. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

- Мужчина, действуя из хулиганских побуждений, ударил гостью ногой, - говорится в сообщении.

Персонал, ставший невольным свидетелем этого инцидента, нажал на кнопку тревожной сигнализации, вызвав наряд вневедомственной охраны. Увидев силовиков, 33-летний дебошир продолжил вести себя неадекватно и не реагировать на замечания. Более того, он даже попытался ударить одного из них. Но росгвардеец успел отреагировать на угрозу и заковал петербуржца в наручники.

Ночь закончилась для него в отделе полиции. Первичная проверка показала, что ранее он был судим за вымогательство.