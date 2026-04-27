Движение транспорта ограничат в трех районах Петербурга с 29 апреля. Ограничения продлятся до 28 мая и коснутся Петроградского, Петродворцового и Приморского районов. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

- В Петроградском районе движение ограничат на Рюхиной улице, от Крестовского проспекта до набережной Мартынова. С 11 по 12 мая движение закроют в направлении от Крестовского проспекта к набережной Мартынова, а с 13 по 14 мая - в обратном направлении, - рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В Петродворцовом районе с 29 апреля по 3 мая будет перекрыто движение по Ботанической улице в Петергофе, от улицы Шахматова до Чичеринской улицы, включая пересечение с Чебышевской улицей. В Приморском районе с 29 апреля с 03:00 до 05:00 в связи со строительством дороги будет закрыто движение по Приморскому шоссе от 1-го Лахтинского моста до Лахтинского проспекта и по Лахтинскому проспекту от Бобыльской улицы до Приморского шоссе.

Полную информацию о временных ограничениях можно найти на карте на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).