Реконструкцию освещения начали на Красной улице в Кронштадте

Мягкий свет равномерно будет освещать и проезжую часть, и тротуары. Фото: Смольный

На Красной улице в Кронштадте началась реконструкция наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. После завершения всех работ количество фонарей увеличится в два раза, то есть вместо 20 устаревших там установят 44 светодиодных светильников.

- Новые фонари не только энергоэффективнее, но и обеспечивают более качественное и равномерное освещение. Их разместят таким образом, чтобы мягкий свет равномерно освещал и проезжую часть, и тротуары, - отметили в ведомстве.

Специалисты заменят железобетонные опоры на изящные чугунные конструкции в классическом стиле. Это позволит вписать обновленную систему освещения в уникальный архитектурный ансамбль Кронштадта весьма гармонично. Масштабные работы проведут в рамках программы «Комфорт и уют в городе».