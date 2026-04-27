Около 600 тысяч виол высадят в Петербурге ко Дню Победы

В Петербурге высадят первые весенние цветы. Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Петербурге на улицах начали появляться весенние цветы. На площадях и возле известных зданий и мемориалов высаживают виолы. Эти цветы отличаются устойчивостью к непогоде, поэтому их высаживают заранее, чтобы к майским праздникам город выглядел нарядно. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Так, на Стрелке Васильевского острова в сквере на Биржевой площади создают цветник глубокого карминового цвета. Здесь высадят 567 виол Виттрока. Всего в Василеостровском районе планируют высадить 67 тысяч таких цветов.

- В Анфисином саду на Наличной улице появится розовый микс, красные цветы украсят Румянцевский сад, Университетскую набережную и бульвар Большого проспекта на углу с 9-й линией, - рассказали в пресс-службе комитета.

Другие значимые места города также украсят цветами. На площади Балтийского вокзала появится зеленая зона с желтой, карминовой и сиреневой палитрой. В Александровском саду высадят цветы бело-синих оттенков, символизирующих Андреевский флаг. Возле Законодательного Собрания разобьют желто-оранжевую клумбу, а на Марсовом поле виолы белого и карминового цвета подчеркнут торжественность места.

В Московском районе в клумбах высадят крупноцветковые виолы сорта «Санрайз» с цветами от нежно-персиково-желтых до насыщенных ярко-желтых оттенков. На площади Победы вазоны уже заполнили ранними растениями с красно-оранжевыми лепестками.

Ко Дню Победы в Петербурге высадят около 600 тысяч виол.