Киностудия "Ленфильм" будет снимать фильмы о Героях СВО.

Киностудия «Ленфильм» снимет документальные и художественные фильмы о героях СВО. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном обращении. Руководители киностудии встретились с представителями областной администрации и командования Главного политического управления Вооруженных Сил России. На встрече обсуждались планы по созданию документальных и художественных фильмов о героях.

Эти проекты будет реализовывать Центр исторического и патриотического кино, который создается на базе «Ленфильма».

- Ранее на одном из полигонов Курской области российские военнослужащие посмотрели новый художественный фильм «Остров Сухо». Картина рассказывает о подвиге защитников «Дороги жизни» на Ладожском озере. Мероприятие организовала киностудия «Ленфильм», - рассказал Александр Беглов.

