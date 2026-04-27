Пьяный лихач сбежал от полиции на Серафимовское кладбище и получил 14 суток ареста. Инцидент произошел утром 25 апреля, когда молодого человека на «Фольксваген Гольф» остановили полицейские в переулке Серебрякова. Мужчину попросили пройти медосвидетельствование, однако, он просто сбежал. После в его крови обнаружили алкоголь.

- Сначала водитель согласился с протоколом, но потом убежал в направлении Серафимовского кладбища. Это было расценено инспекторами как отказ от прохождения процедуры, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Через несколько часов его задержали и доставили в отдел полиции. Молодой человек признал свою вину.

Приморский районный суд вынес решение по делу о неповиновении требованиям сотрудников полиции. Житель Петербурга приговорён к 14 суткам административного ареста.