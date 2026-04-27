Биолог предупредил о ядовитом растении, которое появилось в Петербурге

На болотах Петербурга и Ленобласти появилась ядовитая кассандра. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

Биолог Павел Глазков предупредил жителей Петербурга и Ленобласти об опасном растении, которое зацвело на болотах. Речь о ядовитой однобокой кассандре. Выглядит оно вполне симпатично: с белыми цветками-колокольчиками, которые образуют соцветие. Однако гербарий из кассандры лучше не собирать, говорит эксперт по флоре и фауне лесов Северо-Запада. Как пишет Moika78.ru со ссылкой на Глазкова, это растение принадлежит семейству вересковых.

- Кассандра - вечнозеленый кустарничек из семейства вересковых. Ее цветки расположены с одной стороны оси, из-за этого она похожа на однобокую кисть, - цитируют биолога в издании. – Это одно из немногих растений, которое цветет дважды в год: весной и в августе. Кассандру любят муравьи и бабочки, потому что она хороший пыльценос.

Вот, как выглядит это растение. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

Растение высотой около полуметра, растет оно, как правило, на краю верховых болот. Любоваться за кассандрой нужно издалека.

Добавим, что ранее Павел Глазков заметил «варежки» на деревьях в черте города. Оказалось, что это были гнезда ремезов, маленьких птичек, размер которых меньше воробушка.