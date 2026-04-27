Эксперт озвучил минусы строительства загородного дома

Что легче - построить загородный дом или купить и отремонтировать квартиру? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России стали меньше покупать загородные дома под ключ. По словам гендиректор стройкомпании Филиппа Шраге, пообщавшегося с «Федерал Пресс», у коттеджей есть свои объективные минусы. В частности, в поселках могут возникнуть перебои с электричеством, Интернетом и водоснабжением. Есть риск, что сломаются насосы, котлы, система отопления дома. По словам эксперта, ремонт в конечном счете ляжет не на условную управляющую компанию, а на самого собственника. И тут встает вопрос, готов ли он с этим возиться.

- Выбор между квартирой и домом, скорее, не столько про цену покупки жилья, сколько про образ жизни, который ты ведешь. Квартира – это нечто предсказуемое, у тебя есть понятная тебе инфраструктура, на голову валится меньше бытовых задач. Дом – это больше пространства и приватности, но и больше ответственности и затрат, - цитируют в издании директора строительной компании.

К слову, о деньгах: бюджеты строительства дома и покупки и ремонта квартиры нередко сопоставимы, уверен эксперт.