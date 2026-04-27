Центр Петербурга сковали пробки вечером 27 апреля

Большой затор сковал центр Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр Петербурга сковали серьезные пробки. Особенно сложно проехать по Невскому проспекту (от Фонтанки до Дворцового моста), Садовой, Адмиралтейскому проспекту и Малой Морской. Об этом сообщил портал Яндекс.Карты. По данным «Яндекс.Пробок», к 15:45 загруженность Невского проспекта в сторону Дворцовой площади достигла 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного уровня для этого времени дня в понедельник.

Ситуация на дорогах осложняется тем, что сегодня в центре города проходила репетиция Парада Победы. Из-за этого до 18:00 были закрыты Миллионная улица и проезд вдоль домов 4, 6–8 на Дворцовой площади.

- Из-за репетиции встал весь центр, - делятся пользователи в чате. Затор затянулся на несколько часов, а потому водители не растерялись и принялись играть в города прямо в «Разговорчиках».

Серьезные затруднения наблюдаются на Садовой улице, Большой Конюшенной и Гороховой улицах, а также на набережной Мойки. Дворцовый проезд и стрелка Васильевского острова также оказались заблокированы в направлении Невского проспекта.

На Невском проспекте скопилась длинная очередь из автобусов и троллейбусов. В обратном направлении движение также затруднено, хотя и не настолько сильно.

Жителям и гостям города рекомендуется планировать поездки заранее, чтобы избежать задержек.