Владимир Путин наградил орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Петербурга

Президент России Владимир Путин посетил спортивную школу олимпийского резерва имени Александра Рахлина и вручил Орден Почета коллективу Региональной федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Владимир Путин также отметил активное участие федерации в развитии спорта и популяризации здорового образа жизни.

- Это действительно высокая государственная награда заслужена по праву, - рассказал Владимир Путин на церемонии награждения.

В 19 спортивных учреждениях Петербурга дзюдо занимаются около 8 тысяч человек, из которых 3,5 тысячи - дети. В школе имени Рахлина тренируются 831 дзюдоист, среди них 4 заслуженных мастера спорта России. В 2025 году воспитанники школы завоевали 830 медалей разного уровня, а в 2026 году - 37 на всероссийских и 14 на международных соревнованиях.

- Орден Почета, полученный от Президента, - высокое признание таланта петербургских спортсменов, продолжающих победные традиции ленинградско-петербургской дзюдоистской школы, ее достижений и верности идеям и традициям своего основателя, великого тренера Анатолия Рахлина, - уточнил Александр Беглов. Кроме этого, он подчеркнул, что история городской федерации дзюдо насчитывает более 90 лет, и отметил важность развития этого вида спорта для города.

Многофункциональный комплекс школы на улице Замшина был открыт в 2024 году, его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время завершается проектирование загородной базы в Зеленогорске, строительство которой начнется в 2026 году.