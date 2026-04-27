Александр Беглов: Строительство ВСМ в границах Петербурга идет по графику

В Петербурге состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Александра Беглова. На встрече губернатор доложил о ходе выполнения поручений, а также рассказал, как идет реализация проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Мы идем в графике. Проблем нет, забили первые сваи. Вопросов много, но они решаются, - отметил Беглов. Губернатор также подчеркнул, что ВСМ - один из крупнейших проектов страны XXI века. Этот проект включен в городскую программу «Десять приоритетов развития Петербурга» до 2030 года.

По словам Александра Беглова, реализация ВСМ позволит разгрузить основной ход Октябрьской железной дороги и запустить тактовое движение электричек в Колпино. Проект станет ключевым элементом для развития Петербурга и всей страны, открывая новые экономические возможности для регионов России.