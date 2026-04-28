Жители Карелии уже два года не могут пройти к реке Водла из-за заборов

Местные жители поселка Шальский Пудожского района несколько лет добиваются свободного доступа к реке Водла. Несмотря на решение суда, проход к воде по-прежнему затруднен, пишет «Карелинформ». Часть прибрежной полосы занята ограждениями и постройками. Людям приходится обходить препятствия, чтобы выйти к реке.

Еще в 2024 году суд признал бездействие районной администрации незаконным. Власти обязали обеспечить свободный проход к воде и убрать объекты, размещенные в береговой полосе. Однако, по словам заявителей, решение до сих пор не исполнено. Более того, местные жители утверждают, что препятствий стало даже больше.

- По обращению в 2023 году администрация писала владельцу участка представление о нарушении пожарной безопасности и об использовании земли не по назначению, но это не подействовало, - жалуется местная жительница в соцсетях.

Люди в комментариях пишут, что подобные случаи встречаются и в других населенных пунктах Карелии. Например, в Царевичах полностью перекрыт выход на берег Кончезера, хотя там всегда был общий берег, мостки, и люди брали воду. Сейчас доступа к озеру нет.