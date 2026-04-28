Масштабный рейд прошел в Адмиралтейском районе. Сотрудники полиции совместно с ФСО вышли на улицы, чтобы выявить нарушителей правил дорожного движения и проверить соблюдение миграционного законодательства. Основные посты были выставлены на Исаакиевской площади и около станции метро «Технологический институт».

За время мероприятия правоохранители проверили более 300 автомобилей. Также они досмотрели 315 человек, среди которых оказалось 45 иностранных граждан. Десять приезжих были доставлены в отдел полиции - на них составили протоколы по статье 18.8 КоАП РФ за нарушения миграционных правил.

- Параллельно инспекторы Госавтоинспекции искали на дорогах нарушителей. В итоге они выписали более 20 административных штрафов. Часть из них касалась управления транспортом и эксплуатации автомобилей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подобные профилактические мероприятия проводятся в Петербурге на регулярной основе по инициативе руководства полицейского главка. Их главная цель - обеспечить общественную безопасность на дорогах и строго следить за соблюдением миграционного законодательства в городе.