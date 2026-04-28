Петербуржец истязал двоих детей своей сожительницы почти восемь месяцев

28-летнего жителя Колпино обвинили в издевательствах и применении насилия в отношении детей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Петербургу. Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам статьи 117 УК РФ - истязание.

По версии следствия, с сентября 2025 года по апрель 2026 года обвиняемый жил в квартире на проспекте Ленина. Там он систематически применял физическую силу к двум малолетним детям своей сожительницы. Другие подробности пока не раскрываются, но следователи проводят необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства.

- Мужчину уже задержали. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей, - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Статья, по которой обвиняют фигуранта, предусматривает серьезное наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.