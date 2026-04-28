Мужчина открыл стрельбу из автомата в парадной на Искровском из-за шума

Полицейские изъяли на месте автомат, магазин, патроны и гильзу. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Невском районе мужчина выстрелил из автомата в подъезде из-за шума. Об этом сообщила в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Вечером 27 апреля жительница дома на Искровском проспекте услышала крики и звуки, похожие на выстрелы. Она вызвала полицию, - рассказали в полиции.

На лестничной площадке восьмого этажа полицейские задержали 51-летнего местного жителя. По предварительным данным, около восьми вечера у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной из-за шума в подъезде. В ходе ссоры подозреваемый достал принадлежащий ему охолощенный автомат и выстрелил в сторону оппонента. После этого второй участник ссоры скрылся.

Полицейские изъяли на месте автомат, магазин, патроны и гильзу. Задержанного доставили в отдел. Пока на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. Личность второго участника конфликта сейчас устанавливают. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.