Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 апреля 2026 7:53

15-летний подросток на мотоцикле влетел в уличный фонарь в Петербурге

В результате дорожного происшествия в Красносельском районе школьника госпитализировали
Яна ХОДАРЕВСКАЯ
Информацию о последствиях аварии передали в следственные органы.

Информацию о последствиях аварии передали в следственные органы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 27 апреля у дома 233 на проспекте Народного Ополчения в Красносельском районе заметили 15-летнего подростка на мотоцикле «Шармакс Спорт». Он пролетел мимо, но внезапно потерял управление и врезался в уличный фонарь. О последствиях дорожного происшествия сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

- В результате ДТП ученика 8 класса госпитализировали в тяжелом состоянии, - уточнили в ведомстве.

На место приехали не только медики, но и полицейские. После случившегося они вынесли определение о возбуждении нескольких дел об административном правонарушении: об управлении транспортом водителем, не имеющим прав, об управлении незарегистрированным транспортом, о нарушении Правил дорожного движения, а также о несоблюдении требований об обязательном страховании. Всю информацию передали в следственные органы.